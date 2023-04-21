Карри раскрыл, что сказал отстранённый Грин игрокам «Уорриорз» перед 3-м матчем с «Кингз»

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался о дисквалификации на один матч тяжёлого форварда команды Дрэймонда Грина. Её он получил за грубый эпизод в четвёртой четверти второго матча серии плей-офф, когда наступил на центрового «Сакраменто Кингз» Домантаса Сабониса, находившегося в лежачем положении. Третью встречу между командами Грин пропускал. В ней «Уорриорз» победили со счётом 114:97, сократив отставание в серии – 1-2.

«Серии плей-офф всегда сопровождаются шумом и прочими отвлекающими факторами. Очевидно, что поражение в обоих матчах далось нам непросто. Мы хотели вернуться домой с правильным настроем, а после узнали, что Грин дисквалифицирован. Это был тяжёлый удар. Однако во время вчерашней тренировки в команде была хорошая энергетика. Мы понимаем, что не можем ничего изменить в принятом решении, которое, как мы считаем, было неверным. При этом мы осознавали, что победа в третьем матче может изменить ход серии и дать нам возможность просто сосредоточиться на баскетболе. И это было как раз тем, что говорил нам Дрэймонд: «Внесите правильные коррективы, сохраняйте боевой настрой, защищайте нашу домашнюю площадку». Говорят, у Дрэймонда есть история, у нас она тоже есть – мы способны возвращаться в непростые моменты», — сказал Карри во время общения с журналистами.

Байден встал на колено на фото с игроками «Голден Стэйт»: