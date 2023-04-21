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Расселл Уэстбрук назвал игрока, который в последнее время был лучшим в мире

Расселл Уэстбрук назвал игрока, который в последнее время был лучшим в мире
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук высказался по поводу травмы товарища по команде Кавая Леонарда, из-за которой тот пропускал третий матч плей-офф НБА с «Финикс Санз» (124:129).

«Жаль, что всё так случилось. Возможно, в последнее время он показывал свой лучший баскетбол. Возможно, был лучшим в мире. Честное слово», — сказал Уэстбрук на пресс-конференции.

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Напомним, Леонард усугубил травму левого колена в первом матче серии и играл с повреждением во второй игре. При этом отмечалось, что повреждение лёгкого форварда не связано с травмой крестообразных связок, из-за которой он пропустил прошлый сезон.

Сейчас счёт в серии 2-1 в пользу «Финикса». Четвёртый матч команды проведут 22 апреля.

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