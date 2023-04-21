Бэйлесс: «Голден Стэйт» показал, что в порядке и без Дрэймонда Грина

Известный телеведущий Скип Бэйлесс выразил мнение, что «Голден Стэйт Уорриорз» был по-особенному настроен на третий матч серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сакраменто Кингз».

Игра завершилась победой «Уорриорз» со счётом 114:97. Таким образом, счёт в серии сократился — 2-1 в пользу «Кингз». Стоит отметить, что третий матч пропускал форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин, который был дисквалифицирован на одну игру.

«Это было послание. «Уорриорз» всем показали, что в порядке и без Дрэймонда Грина. Я верю, что их достали привычки Грина, а также его самопиар для продвижения собственного подкаста», — написал Бэйлесс на своей странице в социальных сетях.

Четвёртый матч серии пройдёт 23 апреля на площадке «Уорриорз».