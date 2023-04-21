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Главный тренер «Финикса»: Дюрант выполняет роль дорогостоящей приманки

Главный тренер «Финикса»: Дюрант выполняет роль дорогостоящей приманки
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Главный тренер «Финикс Санз» Монти Уильямс после третьего матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Клипперс» шутливо высказался о роли звёздного форварда команды Кевина Дюранта.

«Порой мне бывает жаль Кевина, потому что он выполняет роль дорогостоящей приманки», — приводит слова Уильямса журналист Шейн Янг на своей странице в социальных сетях.

В третьем матче «Финикс» обыграл «Клипперс» (129:124) и повёл в серии со счётом 2-1. Четвёртая игра состоится 22 апреля на площадке «Лос-Анджелес Клипперс».

Кевин Дюрант провёл за «Финикс» восемь матчей после перехода в команду в феврале, в которых он набирал в среднем за игру 26 очков, совершал 6,4 подбора и отдавал 3,5 результативной передачи.

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