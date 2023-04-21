Майк Браун: «Уорриорз» как действующие чемпионы сделали то, что должны были
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Главный тренер «Сакраменто Кингз» Майк Браун высказался о поражении его команды в третьем матче серии первого раунда плей-офф с «Голден Стэйт Уорриорз» (97:114).
«Уорриорз» как действующие чемпионы сделали то, что должны были. Они вернулись домой и стали играть намного интенсивнее. Теперь они были больше похожи на команду, которая сильна на обоих концах площадки. Это привело к 22 очкам, пропущенным после наших потерь, и 24 очкам после их подборов в атаке. Мы не смогли ничего поделать с Кевоном Луни, да и с Донте Дивиченцо. Он был очень и очень хорош», — приводит слова Брауна пресс-служба «Кингз».
«Сакраменто» ведёт в серии с «Голден Стэйт» со счётом 2-1. Четвёртая игра состоится 23 апреля на площадке «Уорриорз».
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