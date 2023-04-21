«Очень обидная ситуация». Тайрон Лю высказался о травме Кавая Леонарда

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю прокомментировал травму одного из лидеров команды Кавая Леонарда, из-за которой тот пропустил третий матч серии первого раунда плей-офф НБА с «Финикс Санз» (124:129).

«Очень обидная ситуация. Я больше всего переживаю за самого Леонарда, потому что он вернулся после разрыва связок колена. Это тяжёлая травма. Кавай не пропускал ни одного мероприятия по восстановлению, сделал всё, что мог, для своего тела, следил за питанием и работал, чтобы вернуться на площадку. А затем случилось такое», — цитирует Лю ESPN.

После трёх матчей серии «Финикс» ведёт в данном противостоянии со счётом 2-1. Четвёртая игра состоится 22 апреля на площадке «Лос-Анджелес Клипперс».