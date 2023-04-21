Стивен Эй Смит раскритиковал Кавая Леонарда

Известный американский обозреватель Стивен Эй Смит раскритиковал звёздного лёгкого форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда из-за его постоянных травм.
«Не знаю, сколько людей это скажет, но я скажу. Кавай Леонард должен быть в списке одних из худших суперзвёзд, которых когда-либо видела эта игра», — сказал Стивен Эй Смит в эфире шоу First Take.
Напомним, Леонард пропустил третий матч плей-офф НБА с «Финикс Санз». Кавай усугубил травму левого колена в первом матче серии и играл с повреждением во второй игре. При этом отмечается, что травма игрока не связана с повреждением крестообразных связок, из-за которого он пропустил прошлый сезон.
«Лос-Анджелес Клипперс» финишировал на пятом месте Западной конференции с 44 победами и 38 поражениями. «Финикс», в свою очередь, завершил регулярный сезон на четвёртом месте — 45-37.
- 21 апреля 2023
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