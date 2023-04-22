К. Лав считает, что белые игроки должны быть «придурками», чтобы добиться успеха в НБА

Тяжёлый форвард «Кливленд Кавальерс» Дин Уэйд рассказал интересный момент из одной из своих бесед со своим бывшим одноклубником, ныне игроком «Майами Хит» Кевином Лавом, в котором последний высказал оригинальную мысль о том, что необходимо белокожим игрокам, чтобы добиться успеха в НБА.

«Он сказал что-то вроде «ты когда-нибудь видел белого парня в НБА, который не является придурком? Если ты собираешься добиться успеха в НБА, будучи белым, ты должен быть придурком», — процитировал Лава Уэйд в беседе с бывшим игроком НБА Эваном Тёрнером в подкасте Point Forward.

Напомним, в 2016 году в составе «Кавальерс» Кевин Лав стал чемпионом НБА.

18 февраля 2023 года Лав и «Кавальерс» официально договорились о выкупе контракта игрока. После этого «Кливленд» объявил, что в будущем выведет из обращения номер 0, под которым Кевин выступал за клуб. 20 февраля 2023 года Лав подписал контракт с «Майами Хит».