«НБА создаёт опасный прецедент». Док Риверс — о дисквалификации Дрэймонда Грина
Поделиться
Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс высказался о дисквалификации форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина на один матч.
Напомним, во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф с «Сакраменто Кингз» Грин наступил на центрового Домантаса Сабониса, находившегося в лежачем положении. «Уорриорз» проиграли со счётом 106:114.
«Не думаю, что Дрэймонда нужно было отстранять, и я считаю, что лига прямо сейчас создаёт очень опасный прецедент… Если мы начнём наказывать тех, кто мстит, а не подстрекателей, тогда у нас будут проблемы», — сказал Риверс в интервью NBC Sports Philadelphia.
Сам Грин оправдывал инцидент тем, что его схватили за ногу. Также решение НБА дисквалифицировать игрока раскритиковали некоторые игроки и эксперты.
Комментарии
- 22 апреля 2023
-
12:02
-
11:41
-
11:24
-
11:17
-
10:54
-
10:26
-
09:58
-
09:43
-
09:23
-
09:00
-
08:35
-
07:15
-
06:52
-
06:07
-
05:52
-
04:42
-
03:30
-
03:27
-
00:55
-
00:43
- 21 апреля 2023
-
23:35
-
23:34
-
23:26
-
22:55
-
22:42
-
22:29
-
22:09
-
21:56
-
21:33
-
20:50
-
20:49
-
20:20
-
19:29
-
19:26
-
18:51
Партнерский контент