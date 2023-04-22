«НБА создаёт опасный прецедент». Док Риверс — о дисквалификации Дрэймонда Грина

Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс высказался о дисквалификации форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина на один матч.

Напомним, во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф с «Сакраменто Кингз» Грин наступил на центрового Домантаса Сабониса, находившегося в лежачем положении. «Уорриорз» проиграли со счётом 106:114.

«Не думаю, что Дрэймонда нужно было отстранять, и я считаю, что лига прямо сейчас создаёт очень опасный прецедент… Если мы начнём наказывать тех, кто мстит, а не подстрекателей, тогда у нас будут проблемы», — сказал Риверс в интервью NBC Sports Philadelphia.

Сам Грин оправдывал инцидент тем, что его схватили за ногу. Также решение НБА дисквалифицировать игрока раскритиковали некоторые игроки и эксперты.