«Сейчас не время думать о таких вещах». Дмитрий Кулагин — об общении с братом Михаилом

Защитник «Зенита» Дмитрий Кулагин ответил на вопрос, успел ли он пообщаться с братом Михаилом, выступающим за казанский УНИКС.

«Это тяжёлый вопрос в целом. Поскольку сейчас не время думать о таких вещах. Так или иначе у нас будет возможность летом после сезона поговорить друг с другом и обсудить много-много. Сейчас вся концентрация на игре», — приводит слова Кулагина пресс-служба БК «Зенит».

Напомним, после трёх матчей полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и УНИКСом счёт 2-1 в пользу казанцев. Четвёртый матч пройдёт 23 апреля в Санкт-Петербурге.

Согласно регламенту турнира в полуфинале серии будут длиться до четырёх побед.

Команда Хавьера Паскуаля является действующим победителем турнира.