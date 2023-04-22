«Сейчас не время думать о таких вещах». Дмитрий Кулагин — об общении с братом Михаилом
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Защитник «Зенита» Дмитрий Кулагин ответил на вопрос, успел ли он пообщаться с братом Михаилом, выступающим за казанский УНИКС.
«Это тяжёлый вопрос в целом. Поскольку сейчас не время думать о таких вещах. Так или иначе у нас будет возможность летом после сезона поговорить друг с другом и обсудить много-много. Сейчас вся концентрация на игре», — приводит слова Кулагина пресс-служба БК «Зенит».
Напомним, после трёх матчей полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и УНИКСом счёт 2-1 в пользу казанцев. Четвёртый матч пройдёт 23 апреля в Санкт-Петербурге.
Согласно регламенту турнира в полуфинале серии будут длиться до четырёх побед.
Команда Хавьера Паскуаля является действующим победителем турнира.
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