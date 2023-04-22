The Athletic назвал трёх кандидатов на пост главного тренера «Детройта»

Стали известны имена первых трёх кандидатов, которые в ближайшее время могут возглавить «Детройт Пистонс».
Как сообщает The Athletic со ссылкой на источники в клубе и НБА, ими являются помощник главного тренера «Милуоки Бакс» Чарльз Ли, его коллега из «Нью-Орлеан Пеликанс» Джаррон Коллинз и работавший в последнее время в профессиональной лиге для молодых игроков Overtime Elite Кевин Олли.
При этом сообщается, что кандидатуры Ли и Коллинза являются приоритетными для клуба, который уже провёл собеседование с обоими специалистами.
Напомним, 9 апреля стало известно об отстранении Дуэйна Кейси от должности главного тренера. Ожидается, что 65-летний специалист займёт другую руководящую должность в организации.
В прошедшем регулярном чемпионате НБА «Пистонс» под руководством Кейси занял последнее, 15-е место в Восточной конференции с процентом побед 20,7 (17-65).
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