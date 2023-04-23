Кевин Дюрант и Крис Пол высказались о Расселле Уэстбруке

Лидеры «Финикс Санз» Кевин Дюрант и Крис Пол после четвёртого матча серии 1/4 финала плей-офф с «Лос-Анджелес Клипперс» (100:112) высказали мнение о звёздном разыгрывающем «Клипперс» Расселле Уэстбруке.

«Расселл был стойким всю свою жизнь. Он приходит на работу, ничего не говорит, просто приходит и играет. Когда он уйдёт на пенсию, люди действительно скажут правду о том, что они думают о его игре. Сейчас это забавная вещь — подшутить над Расселлом. Но тем, как он играет с тех пор, как попал в «Клипперс», он показал всем, кто он есть на самом деле», — сказал Кевин Дюрант на пресс-конференции после матча.

«Мне кажется, что так поступают только те люди, которые не разбираются в баскетболе. И не знают, что такое соревноваться. Для меня Расс — один из моих самых близких друзей. И поэтому люди, которые так поступают, говорят глупости, вероятно, хотели бы оказаться в его ситуации, понимаете, о чём я?» — сказал Пол на послематчевой пресс-конференции.