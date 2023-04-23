Главный тренер «Лейкерс» прокомментировал поведение Диллона Брукса

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм после второй игры в серии с «Мемфис Гриззлиз» высказался по поводу инцидента между форвардом «Гриззлиз» Диллоном Бруксом и Леброном Джеймсом.

«Любой, кто пытается выразить хоть какое-то мнение в его адрес… это просто поджигает всех нас, особенно его. Театральные постановки — это для болельщиков. Это здорово. Это делает игру интригующей, напряжённой. Но для нас главное — заниматься своим делом», — сказал Хэм на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в самом начале второй половины форвард «Мемфиса» Диллон Брукс во время попытки перехвата ударил лидера «Лос-Анджелеса» Леброна Джеймса между ног. Игрок впоследствии был удалён с матча.

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Счёт в серии 1-1. Та команда, которая выиграет серию, выйдет в полуфинал Западной конференции и сыграет с победителем противостояния «Голден Стэйт Уорриорз» и «Сакраменто Кингз».