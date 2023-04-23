Леброн Джеймс похвалил Джа Моранта после третьей игры серии с «Мемфис Гриззлиз»

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после третьей игры первого раунда плей-офф Западной конференции с «Мемфис Гриззлиз» (111:101) похвалил разыгрывающего «Гриззлиз» Джа Моранта.

«Когда великие игроки начинают играть, ты ничего не можешь сделать. Ты можешь пропустить 20, можешь пропустить 30, можешь пропустить, я не знаю, 29 из 30. Ты не можешь их остановить», — приводит слова Джеймса журналист Дэйв Макменамин в своих социальных сетях.

Речь идёт о пятой игре финала Восточной конференции НБА сезона-2006/2007 между «Кливленд Кавальерс» и «Детройт Пистонс». В том матче 22-летний Леброн Джеймс набрал 29 из 30 очков команды в одном из отрезков игры.

На счету Джа Моранта в прошедшем матче 45 очков, девять подборов и 13 результативных передач. В заключительной четверти встречи разыгрывающий «Мемфиса» набрал 22 очка кряду.