Леброн Джеймс похвалил Джа Моранта после третьей игры серии с «Мемфис Гриззлиз»

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после третьей игры первого раунда плей-офф Западной конференции с «Мемфис Гриззлиз» (111:101) похвалил разыгрывающего «Гриззлиз» Джа Моранта.
«Когда великие игроки начинают играть, ты ничего не можешь сделать. Ты можешь пропустить 20, можешь пропустить 30, можешь пропустить, я не знаю, 29 из 30. Ты не можешь их остановить», — приводит слова Джеймса журналист Дэйв Макменамин в своих социальных сетях.
Речь идёт о пятой игре финала Восточной конференции НБА сезона-2006/2007 между «Кливленд Кавальерс» и «Детройт Пистонс». В том матче 22-летний Леброн Джеймс набрал 29 из 30 очков команды в одном из отрезков игры.
На счету Джа Моранта в прошедшем матче 45 очков, девять подборов и 13 результативных передач. В заключительной четверти встречи разыгрывающий «Мемфиса» набрал 22 очка кряду.
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