Паскуаль отреагировал на победу с разгромным счётом в матче с УНИКСом

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался по поводу победы команды в четвёртом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом (104:77).

«Ещё раз спасибо болельщикам, которые пришли нас поддержать. Надеюсь, им всё понравилось сегодня. Это то, ради чего мы и работаем, — доставлять радость фанатам. Это была хорошая игра, в нападении мы создавали моменты, держали ритм, у нас был хороший процент попаданий. В обороне в первые 20 минут игра была не самой лучшей, но во второй половине мы наладили этот компонент тоже», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Самыми результативным игроком матча в составе победителей стал американец Трент Фрейзер с 22 набранными очками. Его партнёр по команде француз Томас Эртель записал на свой счёт дабл-дабл, набрав 20 очков и отдав 13 результативных передач.

В составе УНИКСа отличился разыгрывающий Маркос Найт, у которого 16 очков. 15 очков — у Ненада Дмитриевича.

Пятая игра между «Зенитом» и УНИКСом состоится в Казани 26 апреля.