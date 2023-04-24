Деджонте Мюррей агрессивно высказал недовольство судьям в матче с «Бостоном»

В Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» завершился четвёртый матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в Восточной конференции, в котором «Атланта Хоукс» принимала «Бостон Селтикс». Встреча закончилась со счётом 129:121 в пользу гостей.

Защитник, один из лидеров «Атланты» Деджонте Мюррей после окончания встречи подошёл к одному из судей и в агрессивной манере высказал своё недовольство.

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Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Трей Янг. В его активе 35 очков, три подбора и 15 передач. 23 очка набрал Деджонте Мюррей. Деандре Хантер оформил 27 очков, семь подборов и две передачи.

Таким образом, «Бостон» одержал третью победу в серии, счёт противостояния — 3:1 в пользу «Селтикс».