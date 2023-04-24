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Результаты игрового дня плей-офф НБА, турнирная сетка

Результаты игрового дня плей-офф НБА, турнирная сетка
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24 апреля состоялся очередной игровой день плей-офф НБА. Сегодня было сыграно четыре матча.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Нью-Йорк Никс» – «Кливленд Кавальерс» – 102:93, счёт в серии 3-1.
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Сакраменто Кингз» – 126:125, счёт в серии 2-2.
«Атланта Хоукс» – «Бостон Селтикс» – 121:129, счёт в серии 1-3.
«Миннесота Тимбервулвз» – «Денвер Наггетс» – 114:108 ОТ, счёт в серии 3-1.

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся четвёртый матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 126:125.

Самым результативным игроком у гостей стал американский разыгрывающий Де’Аарон Фокс. На его счету сегодня 38 очков, девять подборов и пять передач. Баскетболист набрал наибольшее количество очков в первых четырёх играх плей-офф в истории «Кингз». Всего у него 123 очка. Он обогнал Оскара Робертсона, у которого за то же количество игр было на одно очко меньше.

Сетка плей-офф НБА
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