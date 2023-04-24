Результаты игрового дня плей-офф НБА, турнирная сетка

24 апреля состоялся очередной игровой день плей-офф НБА. Сегодня было сыграно четыре матча.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Нью-Йорк Никс» – «Кливленд Кавальерс» – 102:93, счёт в серии 3-1.
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Сакраменто Кингз» – 126:125, счёт в серии 2-2.
«Атланта Хоукс» – «Бостон Селтикс» – 121:129, счёт в серии 1-3.
«Миннесота Тимбервулвз» – «Денвер Наггетс» – 114:108 ОТ, счёт в серии 3-1.
В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся четвёртый матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 126:125.
Самым результативным игроком у гостей стал американский разыгрывающий Де’Аарон Фокс. На его счету сегодня 38 очков, девять подборов и пять передач. Баскетболист набрал наибольшее количество очков в первых четырёх играх плей-офф в истории «Кингз». Всего у него 123 очка. Он обогнал Оскара Робертсона, у которого за то же количество игр было на одно очко меньше.
- 24 апреля 2023
-
09:43
-
09:26
-
09:00
-
07:30
-
06:15
-
05:54
-
04:37
-
01:30
-
00:35
-
00:30
- 23 апреля 2023
-
23:38
-
22:37
-
22:24
-
21:52
-
21:44
-
21:36
-
20:39
-
20:32
-
19:57
-
19:46
-
19:41
-
18:42
-
18:30
-
18:11
-
17:47
-
17:41
-
17:37
-
16:20
-
14:27
-
14:12
-
13:47
-
13:20
-
12:22
-
11:33
-
11:09