Керр взял вину за инцидент с запросом Карри тайм-аута, которого у «Уорриорз» уже не было
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр взял вину на себя за инцидент с участием лидера команды Стефена Карри. На последней минуте четвёртого матча 1/4 финала плей-офф НБА Западной конференции с «Сакраменто Кинз» (126:125) Карри решил взять тайм-аут, которого у «Уорриорз» уже не было. По словам Керра, он забыл предупредить об этом игроков.
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«Это на сто процентов моя вина. Я знал, что у нас не осталось никаких тайм-аутов. Я должен был напомнить ребятам, что у нас закончились тайм-ауты. Я этого не сказал, и поэтому Стеф ничего не знал. Так что это моя вина. Я не прояснил этот момент», — сказал Керр на пресс-конференции.
Посмотреть видео можно на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
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