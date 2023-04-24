Керр взял вину за инцидент с запросом Карри тайм-аута, которого у «Уорриорз» уже не было

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр взял вину на себя за инцидент с участием лидера команды Стефена Карри. На последней минуте четвёртого матча 1/4 финала плей-офф НБА Западной конференции с «Сакраменто Кинз» (126:125) Карри решил взять тайм-аут, которого у «Уорриорз» уже не было. По словам Керра, он забыл предупредить об этом игроков.

«Это на сто процентов моя вина. Я знал, что у нас не осталось никаких тайм-аутов. Я должен был напомнить ребятам, что у нас закончились тайм-ауты. Я этого не сказал, и поэтому Стеф ничего не знал. Так что это моя вина. Я не прояснил этот момент», — сказал Керр на пресс-конференции.

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