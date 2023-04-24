Джален Роуз отреагировал на критику НБА со стороны Фила Джексона

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джален Роуз раскритиковал легендарного тренера Фила Джексона за его недавнее высказывание. Джексон ранее заявил, что НБА стала излишне политизированной. Помимо прочего, он сетовал на то, что некоторые игроки заменяли свои фамилии на футболках такими словами, как «справедливость» и «равенство».

«Нельзя так говорить. И это тот самый Фил Джексон, который выигрывал чемпионаты с некоторыми из величайших чернокожих спортсменов в истории этой игры: Майклом Джорданом, Скотти Пиппеном, Шакилом О'Нилом, Коби Брайантом. Заработал миллионы на их спинах», — сказал Роуз на своей официальной странице в социальных сетях.

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