Гомельский предположил, за счёт чего «Зенит» смог сравнять счёт в серии с УНИКСом

Авторитетный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о том, за счёт чего «Зенит» сумел сравнять счёт в серии с УНИКСом. Команды играют в полуфинале Единой лиге ВТБ. После четырёх матчей счёт в серии 2-2. После первых двух встреч впереди были казанцы. Пятый матч состоится в Казани 26 апреля. Серия будет продолжаться до четырёх побед.

«Зенит» в домашних играх был гораздо сильнее мотивирован, чем в выездных. И это касается всех игроков «Зенита», а не кого-нибудь конкретно. «Зенит» был готов к обеим формам защиты УНИКСа и совершал гораздо меньше потерь. В атаке «Зенит» был гораздо разнообразнее за счёт Мормана, Кулагина, Фрейзера и Эртеля. В позиционном нападении почти во всех атаках у команды было как минимум три опции», — написал Гомельский на своём официальном сайте.