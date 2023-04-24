Источник: Рейнольдс и Хантер могут пропустить серию с «Зенитом» из-за ссоры с Перасовичем

Американские форварды казанского УНИКСа Джален Рейнольдс и Винс Хантер поругались с главным тренером команды Велимиром Перасовичем. Теперь участие игроков в серии с «Зенитом» под вопросом. Об этом информирует телеграм-канал «Свободный агент».

Отмечается, что Перасович и Рейнольдс поговорили на повышенных тонах по ходу неудачно складывающейся третьей десятиминутки четвертого матча. Джален жестко ответил на претензии тренера, а Хантер принял решение поддержать соотечественника. После этого игроки больше не выходили на паркет. Сообщается, что общения не было и по возвращении в Казань. У Рейнольдса и Перасовича один агент – Станислав Рыжов, который, возможно, сможет примирить конфликтующие стороны.

После четырёх матчей счёт в серии между УНИКСом и «Зенитом» 2-2. Пятый матч состоится в Казани 26 апреля. Серия продолжится до четырёх побед.