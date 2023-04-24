Игроки УНИКСа чуть не опоздали на самолёт из-за пробок в Санкт-Петербурге

Баскетболисты казанского УНИКСа едва не опоздали на самолёт после четвёртой встречи полуфинальной серии с санкт-петербугским «Зенитом» (77:104). Об этом информирует телеграм-канал «Мутко против».
По сведениям источника, игроки казанской команды на протяжении часа не могли выехать за пределы «Сибур-Арены», где проходил матч, и вбежали в здание аэропорта всего за десять минут до конца регистрации. Виной всему оказались большие пробки в Санкт-Петербурге.
Также сообщается, что на свой самолёт опоздал комиссар баскетбольного матча «Зенит» – УНИКС Григорий Кунявский. В итоге он был вынужден приобретать билет за свой счёт.
Напомним, после четырёх матчей счёт в серии между УНИКСом и «Зенитом» 2-2. Пятый матч состоится в Казани 26 апреля. Серия будет продолжаться до четырёх побед.
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