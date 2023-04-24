Эдвардс – о 4-м матче с «Наггетс»: я общался с Таунсом и знал, что он выйдет заряженным
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Звёздный защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс комплиментарно высказался о товарищах по команде за внесённый ими вклад в победу в матче с «Денвер Наггетс». 24 апреля клубы проводили четвёртый матч в рамках 1/4 финала плей-офф НБА Западной конференции. Миннесота победила в овертайме – 114:108. Счёт в серии 3-1 в пользу «Денвера».
«Вчера вечером я был дома у Карла-Энтони Таунса, у нас состоялся отличный разговор. Так что я знал, что он выйдет полностью заряженным. Он проделал отличную работу. Никил Александер-Уолкер, Майк Конли – эти парни здорово поработали в овертайме. Руди тоже играл изо всех сил», — приводит слова Эдвардса Clutch Points.
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