Расписание игрового дня плей-офф НБА
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25 апреля мск состоятся два матча 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Встречи проведут «Майами Хит» и «Милуоки Бакс» (Восточная конференция), а также «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Мемфис Гриззлиз» (Западная конференция).
Матч между «Майами» и «Милуоки» начнётся в 2:30 мск. После трёх встреч счёт в их серии 2-1 в пользу «Хит».
«Лос-Анджелес» и «Мемфис» выйдут на площадку в 5:00 мск. Счёт в их серии сейчас 2-1 в пользу калифорнийского клуба. Серии будут продолжаться до четырёх побед. Действующим чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации является «Голден Стэйт Уорриорз», в финальной серии обыгравший «Бостон Селтикс» (4-2).
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