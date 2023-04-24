Sports Illustrated: «Юта Джаз» заинтересована в обмене Луки Дончича

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юта Джаз» заинтересована в приобретении звёздного разрывающего «Даллас Маверикс» словенца Луки Дончича, сообщает издание Sports Illustrated.
«Неизвестно, какое будущее у «Маверикс» и Луки, но команды кружат как акулы в воде. В частности, «Джаз» планируют преследовать Луку, если он станет свободен», – приводит ресурс слова анонимного источника из лиги.
Напомним, в текущем сезоне Дончич завершил выступления на стадии регулярного чемпионата. Словенец принял участие в 66 матчах, в которых набирал в среднем за игру 32,4 очка, совершал 8,6 подбора и отдавал восемь результативных передач. «Маверикс» заняли 11-е место в зачёте Западной конференции НБА и не попали в зону плей-ин.
Дончич приезжает на игру на шестиколёсном пикапе:
- 24 апреля 2023
-
21:59
-
21:45
-
21:06
-
20:47
-
20:07
-
19:56
-
19:46
-
19:25
-
18:41
-
18:00
-
17:41
-
17:20
-
17:00
-
16:49
-
16:22
-
15:28
-
15:11
-
14:40
-
13:47
-
13:09
-
12:54
-
12:33
-
12:18
-
11:38
-
11:01
-
10:32
-
09:43
-
09:26
-
09:00
-
07:30
-
06:15
-
05:54
-
04:37
-
01:30
-
00:35