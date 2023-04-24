Sports Illustrated: «Юта Джаз» заинтересована в обмене Луки Дончича

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юта Джаз» заинтересована в приобретении звёздного разрывающего «Даллас Маверикс» словенца Луки Дончича, сообщает издание Sports Illustrated.

«Неизвестно, какое будущее у «Маверикс» и Луки, но команды кружат как акулы в воде. В частности, «Джаз» планируют преследовать Луку, если он станет свободен», – приводит ресурс слова анонимного источника из лиги.

Напомним, в текущем сезоне Дончич завершил выступления на стадии регулярного чемпионата. Словенец принял участие в 66 матчах, в которых набирал в среднем за игру 32,4 очка, совершал 8,6 подбора и отдавал восемь результативных передач. «Маверикс» заняли 11-е место в зачёте Западной конференции НБА и не попали в зону плей-ин.

Дончич приезжает на игру на шестиколёсном пикапе: