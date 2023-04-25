Демар Дерозан может быть обменян в «Мемфис Гриззлиз»
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Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго Буллз» американец Демар Дерозан может быть обменян в «Мемфис Гриззлиз», сообщает обозреватель All Chgo Уилл Готтлиб.
«Получение Тайаса Джонса, одного из молодых игроков «Гриззлиз», и/или пика может стать заманчивым предложением, которое поможет «Буллз» удержаться на плаву, а также пополнить запасы активов», – написал Готтлиб в рамках персональной колонки.
Демару Дерозану 33 года. Американец является многократным участником Матча всех звёзд НБА, а также победителем Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в составе сборной Соединённых Штатов.
Напомним, «Чикаго Буллз» завершил выступления на стадии плей-ин, уступив со счётом 91:102 «Майами Хит».
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