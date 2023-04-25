Деджонте Мюррей пропустит пятый матч серии с «Бостоном» из-за дисквалификации

Защитник «Атланты Хоукс» Деджонте Мюррей не сыграет в следующем матче серии плей-офф первого раунда Восточной конференции против «Бостон Селтикс» по причине дисквалификации, сообщается в официальном заявлении НБА.

Вчера, 24 апреля, после четвёртого матча серии, где «Атланта» проиграла со счётом 121:129, Мюррей подошёл к судье и начал агрессивно высказывать своё недовольство судье. В результате этого инцидента Мюррей был дисквалифицирован на одну игру.

За четыре матча противостояния Мюррей набирает в среднем 25,3 очка, 7,3 подбора и 5,8 результативных передачи.

Счёт в серии с «Селтикс» 3:1 в пользу «кельтов». Следующая игра может стать последней в сезоне для «Хоукс. Встреча состоится завтра, 26 апреля в 2:00 по мск.