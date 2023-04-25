Расписание игрового дня плей-офф НБА

26 апреля мск пройдут три матча 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Первыми на паркет выйдут игроки «Бостон Селтикс» и «Атланты Хоукс». Противостояние начнётся в 2:30 мск. Счёт в серии 3-1 в пользу «Бостона».

Во втором матче сразятся «Денвер Наггетс» и «Миннесота Тимбервулвз». Встреча начнётся в 4:00 мск. Счёт в серии 3-1 в пользу «Денвера».

В заключительном матче игрового дня встретятся «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Клипперс». Он начнётся в 5:00 мск. Счёт в серии 3-1 в пользу «Финикса».

Серии будут продолжаться до четырёх побед. Действующим чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации является «Голден Стэйт Уорриорз», в финальной серии обыгравший «Бостон Селтикс» (4-2).

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