Кевин Дюрант не стал называть причины ухода Джеймса Хардена и Кайри Ирвинга из «Бруклина»

Лидер «Финикс Санз» Кевин Дюрант отказался комментировать причины, по которым Джеймс Харден и Кайри Ирвинг покинули состав «Бруклин Нетс», что ускорило его уход из команды.

«Если честно, вы должны спросить у них. Моя работа — играть, и я думаю, что я это делаю. Реабилитация, многие вещи, о которых я не могу говорить, были вне моего контроля, если честно. Но я просто подумал, что мы не сыграли достаточно минут вместе. Вот и всё», — приводит слова Дюранта Bleacher Report.

Напомним, в феврале Дюрант был обменян из «Бруклин Нетс» в «Финикс» на Микала Бриджеса, Кэма Джонсона и четыре драфт-пика первого раунда. Это была вторая подряд крупная сделка с участием «Нетс», которые до этого обменяли Кайри Ирвинга в «Даллас». Ещё ранее из «Бруклина» «Филадельфию» был обменян Джеймс Харден.