Дрэймонд Грин: перестаньте не уважать Уэстбрука, он — легенда

Звёздный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказал мнение о звёздном разыгрывающем «Лос-Анджелес Клипперс» Расселле Уэстбруке. Грин выразил недовольство тем, что Уэстбрука критикуют и не уважают.
«Я так устал от того, что люди не уважают Расса. Расселл Уэстбрук — MVP. Расселл Уэстбрук — легенда. Расселл Уэстбрук — член Зала славы, перестаньте не уважать этого человека, как будто он — это не он», — сказал Грин в эфире своего шоу на YouTube-канале The Volume.
В текущем сезоне Уэстбрук провёл в составе «Клипперс» 73 игры, набирая в среднем 15,9 очка и 5,8 подбора за игру.
После трёх матчей между «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 2-1 в серии ведёт «Финикс». Пятая игра состоится в ночь на 26 апреля на площадке «Финикса», начало – в 5:00 мск.
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