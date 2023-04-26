Букер вошёл в тройку лучших игроков за 25 лет по очкам в одной четверти в плей-офф НБА
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Звёздный защитник «Финикс Санз» Девин Букер стал третьим игроком за последние 25 сезонов, набравшим не менее 25 очков за четверть в матче плей-офф НБА. Двумя другими были Дэмьен Лиллард (25 очков в 2019 году) и Аллен Айверсон (26 очков в 2001 году).
25 очков Букер набрал в третьей четверти пятого матча первого раунда плей-офф Западной конференции с «Лос-Анджелес Клипперс» (136:130).
В общей сложности Букер набрал 47 очков, а также совершил восемь подборов и отдал десять результативных передач. «Санз» победили в серии и встретятся во втором раунде с «Денвер Наггетс».
19 трёшек подряд от защитника «Финикса» Девина Букера:
Ранее о поражении в серии с «Финиксом» высказался звёздный форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж.
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