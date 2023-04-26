Пол Джордж назвал самого талантливого разыгрывающего в НБА

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж высказался о разыгрывающем «Чикаго Буллз» Лонзо Болле. По мнению Джорджа, Болл является самым талантливым разыгрывающим в НБА.

«Я выберу Ламело и Лонзо. Думаю, они оба наделены природным талантом. На самом деле, я бы сказал, что Лонзо даже больше талантлив от природы, чем Ламело. Лонзо может защищаться, здорово бросает, хорошо действует на позиции плеймейкера, обладает высоким IQ, может отлично действовать на подборе», — сказал Джордж на канале Podcast P with Paul George в YouTube.

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Напомним, последний раз Лонзо выходил на площадку в январе прошлого года и уже перенёс две операции на колене.

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