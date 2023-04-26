«Понимаем, что именно нужно исправить». Андрей Воронцевич — о 5-м матче с «Зенитом»
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Форвард казанского УНИКСа Андрей Воронцевич поделился ожиданиями от предстоящего матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с петербургским «Зенитом». Он начнётся сегодня, 26 апреля, в 20:00 мск. Встреча пройдёт в Казани. После четырёх матчей счёт в серии 2-2.
«Мы вернулись на домашнюю арену и провели работу над ошибками. Понимаем, что именно нужно исправить, и в чём добавить. У нас боевой настрой и много энергии, ведь дома и стены помогают. Мы намерены биться за каждый мяч и каждый сантиметр площадки.
Очень рассчитываем на поддержку наших преданных болельщиков в важнейшем матче и ожидаем увидеть аншлаг в «Баскет-холле», — приводит слова Воронцевича пресс-служба казанской команды.
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