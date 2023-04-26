Уэстбрук: как только меня обменяли, с моих плеч упал груз

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук признался, что ему стало намного легче психологически после обмена из «Лейкерс».

«Сразу, как только меня обменяли, с моих плеч упал груз, если говорить честно. С этого момента мне стало лучше психологически», — приводит слова Уэстбрука инсайдер Ом Янгмисук в своих социальных сетях.

Кроме того, Уэстбрук добавил, что он хотел бы остаться в «Клипперс».

В нынешнем розыгрыше плей-офф Уэстбрук принял участие в пяти играх, набирая в среднем 23,6 очка, делая 7,6 подбора и 7,4 передачи.

Напомним, «Клипперс» проиграли «Финиксу» в первом раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации со счётом 1-4.