Уэстбрук: как только меня обменяли, с моих плеч упал груз
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук признался, что ему стало намного легче психологически после обмена из «Лейкерс».
«Сразу, как только меня обменяли, с моих плеч упал груз, если говорить честно. С этого момента мне стало лучше психологически», — приводит слова Уэстбрука инсайдер Ом Янгмисук в своих социальных сетях.
Кроме того, Уэстбрук добавил, что он хотел бы остаться в «Клипперс».
В нынешнем розыгрыше плей-офф Уэстбрук принял участие в пяти играх, набирая в среднем 23,6 очка, делая 7,6 подбора и 7,4 передачи.
Напомним, «Клипперс» проиграли «Финиксу» в первом раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации со счётом 1-4.
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