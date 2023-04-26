«Никаких сожалений». Тренер «Клипперс» отреагировал на вылет из плей-офф НБА

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю прокомментировал поражение команды в четвертьфинальной серии плей-офф с «Финикс Санз» (1-4).

«Что ещё я могу сказать? Два наших лучших игрока травмированы. Уберите Карри и Томпсона из «Уорриорз», уберите Дюранта и Букера… Греческий феномен [Адетокунбо] пропустил две игры, а он является лучшим игроком лиги. Итак, уберите двух лучших игроков из любой команды и посмотрите, сможет ли она победить в плей-офф против фаворита.

Никаких сожалений. Каждый парень отдал все силы. Вы должны требовать, исходя из того, на что способны. Уберите двух лучших игроков из любой команды, и она проиграет. Однако это не означает, что вы не должны бороться», – сказал Лю на послематчевой пресс-конференции.