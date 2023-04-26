Букер: я очень уважаю Расселла Уэстбрука
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Звёздный защитник «Финикс Санз» Девин Букер поделился мнением о разыгрывающем «Лос-Анджелес Клипперс» Расселле Уэстбруке.
«Эти парни не перестают бороться никогда. Такой была история всей серии, хоть им и не везло. Мы знали, что они будут бороться до последнего. Всё началось с Расса. Он будет выкладываться каждый вечер. Он сделает всё, чтобы люди вокруг него тоже сделали максимум. Я очень уважаю этого человека», — приводит слова Девина Букера Sportskeeda.
Накануне состоялся пятый матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Финикс Санз» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 136:130. «Санз» победили в серии и встретятся во втором раунде с «Денвер Наггетс».
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