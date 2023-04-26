Никола Йокич назвал фаворита плей-офф НБА
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Звёздный центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» серб Никола Йокич назвал, по его мнению, фаворитов плей-офф нынешнего сезона.
«Вероятно, «Санз» являются главными претендентами на победу в чемпионате», – приводит слова Йокича издание The Denver Post.
Напомним, в четвертьфинальной серии плей-офф «Денвер Наггетс» со счётом 4-1 обыграл «Миннесоту Тимбервулвз». В заключительном матче Йокич оформил трипл-дабл: 28 очков, 17 подборов и 12 передач. В 1/2 финала команда из Колорадо сыграет с «Финикс Санз».
Ранее бывший игрок НБА, четырёхкратный участник Матча всех звёзд Демаркус Казинс заявил, что Йокич не должен стать MVP по итогам регулярного чемпионата.
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