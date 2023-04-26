Защитник УНИКСа Жбанов: Димитриевич в матче с «Зенитом» стал настоящим Х-фактором

Защитник УНИКСа Георгий Жбанов прокомментировал победу своей команды в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (78:63, 3-2).

«Ненад Димитриевич сегодня выдал феноменальную игру. Считаю, нам удалось победить во многом благодаря ему. Он стал настоящим Х-фактором. Я немного расстроен своей личной игрой в нападении. К сожалению, у меня не получилось помочь ребятам на чужой половине площадки, но они молодцы, что справились в атаке без меня», — приводит слова Жбанова пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Шестой матч полуфинальной серии между «Зенитом» и УНИКСом состоится 29 апреля в Санкт-Петербурге. В полуфинале согласно регламенту Единой лиги ВТБ серии будут продолжаться до четырёх побед.

Напомним, действующим победителем турнира является санкт-петербургский «Зенит».