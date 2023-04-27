Реджи Миллер: Брукс придумал отличный план, попытавшись вывести Леброна из себя

Бывший игрок НБА Реджи Миллер похвалил форварда «Мемфис Гриззлиз» Диллона Брукса за выступление в серии плей-офф с «Лос-Анджелес Лейкерс».

Напомним, Брукс стал причиной нескольких инцидентов, связанных с лидером «озёрников» Леброном Джеймсом. Форвард «Гриззлиз» публично назвал Джеймса «старым», а в третьем матче серии был удалён за то, что нанёс ему удар в пах.

«Я считаю, что это был блестящий ход со стороны Диллона Брукса. Он попытался подорвать всю стратегию «Лейкерс», посчитав, что он сможет заставить Леброна клюнуть на удочку. Он считал, что Леброн проявит агрессию и отойдёт от плана, который заключался в том, чтобы создать максимальное число возможностей для Энтони Дэвиса», – сказал Миллер в интервью Dan Patrick Show.

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