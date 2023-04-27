Юдонис Хаслем вступил в словесную перепалку с Бобби Портисом

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» проходит пятый матч серии первого раунда плей-офф НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимает «Майами Хит». На момент публикации новости счёт в матче 69:63 в пользу хозяев паркета.
Во время одного из эпизодов многолетний ветеран «Майами» Юдонис Хаслем, будучи в разминочном костюме, вступил в словесную конфронтацию с бигменом «Милуоки» Бобби Портисом.
Видео доступно в Telegram-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В нынешнем розыгрыше плей-офф Хаслем принял участие в одной игре, проведя суммарно на площадке две минуты. В регулярном чемпионате Юдонис отыграл семь встреч, набирая в среднем 3,9 очка, 1,6 подбора и 0,3 блок-шота при общем проценте реализации бросков с игры 34,5, трёхочковых – 33,3.
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