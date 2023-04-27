Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Юдонис Хаслем вступил в словесную перепалку с Бобби Портисом

Юдонис Хаслем вступил в словесную перепалку с Бобби Портисом
Аудио-версия:
Комментарии

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» проходит пятый матч серии первого раунда плей-офф НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимает «Майами Хит». На момент публикации новости счёт в матче 69:63 в пользу хозяев паркета.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
27 апреля 2023, четверг. 04:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
4-я четверть
107 : 99
Майами Хит
Майами
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 30, Миддлтон - 28, Лопес - 18, Холидэй - 13, Аллен - 8, Коннотон - 7, Мэттьюз - 3, Адетокунбо, Боучэмп, Горан Драгич, Грин, Инглс, Картер, Краудер, Леонард, Портис, Уиггинтон
Майами Хит: Батлер - 26, Винсент - 19, Лав - 15, Адебайо - 14, Лоури - 10, Страс - 6, Робинсон - 3, Зеллер - 2, Мартин - 2, Хайсмит - 2, Йович, Кэйн, Оладипо, Робинсон, Хаслем, Хироу, Юртсевен

Во время одного из эпизодов многолетний ветеран «Майами» Юдонис Хаслем, будучи в разминочном костюме, вступил в словесную конфронтацию с бигменом «Милуоки» Бобби Портисом.

Видео доступно в Telegram-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем розыгрыше плей-офф Хаслем принял участие в одной игре, проведя суммарно на площадке две минуты. В регулярном чемпионате Юдонис отыграл семь встреч, набирая в среднем 3,9 очка, 1,6 подбора и 0,3 блок-шота при общем проценте реализации бросков с игры 34,5, трёхочковых – 33,3.

Материалы по теме
Хаслем — о 7 играх в этом сезоне НБА: многие думают, что я просто попиваю кофе на скамейке
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023