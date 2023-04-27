Митчелл Робинсон повторил клубное достижение Патрика Юинга 29-летней давности

Центровой «Нью-Йорк Никс» Митчелл Робинсон в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Кливленд Кавальерс» сумел повторить достижение Патрика Юинга, датированное 1994 годом.
Робинсон стал первым игроком «Нью-Йорка» за 29 лет, кому удалось совершить десять подборов в атаке в матче плей-офф.
Всего у Робинсона в этом матче 13 набранных очков, 18 подборов и одна результативная передача. «Никс» обыграли «Кавальерс» со счётом 106:95 и выиграли серию — 4–1.
Во втором раунде плей-офф «Нью-Йорк Никс» сыграет с «Майами Хит».
В нынешнем розыгрыше плей-офф 25-летний баскетболист принял участие в пяти играх, набирая в среднем 9,8 подбора, восемь очков и 2,2 блок-шота при общем проценте реализации бросков с игры 64,3, штрафных – 36,4.
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