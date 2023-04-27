Энтони Дэвис — о Леброне: это лучший игрок в истории, с ним всё будет в порядке

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис высказался о неудачной игре другого лидера «озёрников» Леброна Джеймса в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Мемфис Гриззлиз».
Игра завершилась победой «Мемфиса» со счётом 116:99, Леброн набрал 15 очков, совершил десять подборов и отдал пять передач.
«Леброн никогда не позволяет мне опускать голову. И сегодня я ответил ему тем же. Сказал ему, что он набрал больше всех очков в истории и что он лучший баскетболист, когда-либо выходивший на площадку. Так что с ним всё будет в порядке. Он станет ещё лучше, приспособится. В пятницу у нас будет ещё одна возможность завершить серию», — сказал Дэвис на пресс-конференции.
«Лейкерс» ведут в серии со счётом 3-2.
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