Энтони Дэвис — о Леброне: это лучший игрок в истории, с ним всё будет в порядке

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис высказался о неудачной игре другого лидера «озёрников» Леброна Джеймса в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Мемфис Гриззлиз».

Игра завершилась победой «Мемфиса» со счётом 116:99, Леброн набрал 15 очков, совершил десять подборов и отдал пять передач.

«Леброн никогда не позволяет мне опускать голову. И сегодня я ответил ему тем же. Сказал ему, что он набрал больше всех очков в истории и что он лучший баскетболист, когда-либо выходивший на площадку. Так что с ним всё будет в порядке. Он станет ещё лучше, приспособится. В пятницу у нас будет ещё одна возможность завершить серию», — сказал Дэвис на пресс-конференции.

«Лейкерс» ведут в серии со счётом 3-2.