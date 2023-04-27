Десмонд Бэйн заявил, что серия между «Мемфисом» и «Лейкерс» затянется до семи матчей
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Лёгкий форвард «Мемфис Гриззлиз» Десмонд Бэйн выразил уверенность, что серия плей-офф первого раунда Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Лейкерс» затянется до семи матчей.
В пятой игре серии «Мемфис» одержал победу со счётом 116:99. При этом ведут в этом противостоянии «Лейкерс» — 3-2.
«Мы вернёмся на седьмую игру и сыграем перед лучшими болельщиками лиги», — заявил Бэйн после матча.
Напомним, шестой матч серии «Лейкерс» с «Мемфисом» состоится в ночь на 29 апреля на площадке «озёрников». Серия продолжится до четырёх побед.
Десмонд Бэйн в текущем сезоне принял участие в 58 матчах за «Мемфис», в которых набирал в среднем за игру 21,5 очка, совершал пять подборов и отдавал 4,4 результативные передачи.
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