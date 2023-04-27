Джини Басс: в этом сезоне я горжусь «Лейкерс»

Владелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс прокомментировала выступление команды в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«В этом сезоне я горжусь командой «Лейкерс». У нас было неудачное начало, и было очень легко опустить руки. Эти ребята были преданы друг другу, смогли собраться во второй половине сезона и сделали рывок в плей-офф. Этого и хотят наши болельщики», — проводит слова Басс People.

Напомним, «Лейкерс» заняли седьмое место в Западной конференции в регулярном чемпионате и пробивались в плей-офф через раунд плей-ин, в котором была обыграна «Миннесота Тимбервулвз» (108:102).

В плей-офф «озёрники» играют с «Мемфис Гриззлиз» и на данный момент ведут в серии 3-2. Шестой матч состоится в ночь на 29 апреля на площадке «Лейкерс».