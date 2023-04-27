Нужно ли руководству «Милуоки» задуматься об увольнении Майка Буденхольцера?

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся пятый матч в рамках первого раунда плей-офф в Восточной конференции, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 128:126.
Главный тренер «Милуоки» Майк Буденхольцер после встречи заявил, что допустил ошибку в концовке четвёртой четверти.
«Мне нужно было взять тайм-аут за полсекунды до конца основного времени, но я этого не сделал», — заявил 53-летний специалист.
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Напомним, в концовке четвёртой четверти пятого матча форвард «Хит» Джимми Батлер сравнял счёт за 0,5 секунды до конца четвёртой четверти. В овертайме «Майами» добился победы (128:126) и в итоге выиграл серию у «Милуоки» со счётом 4-1.
- 27 апреля 2023
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