Бывший центровой НБА Алонзо Моурнинг, выступавший в «Майами Хит» с 1995 по 2002 год, отдал должное действующему звёздному форварду «Хит» Джимми Батлеру.
«Ты мой герой», — сказал Моурнинг.
Алонзо Моурнинг – Джимми Батлеру: ты мой герой:
Поводом для комплиментарных слов Алонзо в адрес Джимми послужила игра последнего в пятом матче в рамках первого раунда плей-офф в Восточной конференции с «Милуоки Бакс». Игроки «Майами» победили со счётом 128:126, сделав счёт в серии 4-1. Благодаря этому «Хит» удалось пройти в следующий раунд плей-офф. Батлер в этой встрече отметился 42 очками, а также совершил восемь подборов и отдал четыре результативные передачи.
Напомним, «Майами» стал четвёртым клубом в истории семиматчевых серий плей-офф НБА, вышедшей во второй раунд с восьмым номером посева.
- 27 апреля 2023
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