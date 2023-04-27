Джей Уильямс высказался о Карри после пятого матча плей-офф НБА «Уорриорз» – «Кингз»
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Бывший игрок НБА Джей Уильямс высказался о победе «Голден Стэйт Уорриорз» в пятом матче в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции с «Сакраменто Кингз» (123:116). Благодаря этой победе «Уорриорз» повели в серии со счётом 3-2.
Отдельно Уильямс отметил игру разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри, который в этой встрече отметился 31 очком, двумя подборами и восемью результативными передачами.
«Игроки этой команды потихоньку начинают напоминать себя прежних. И нам нужно начать разговоры о том, что Стефен [Карри] – лучший игрок», — сказал Уильямс в эфире передачи на ESPN.
Шестой матч между «Голден Стэйт» и «Сакраменто» состоится 29 апреля в Сан-Франциско.
Драка болельщиков «Сакраменто» и «Голден Стэйт»:
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