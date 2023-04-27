Мэджик Джонсон спрогнозировал исход шестого матча «Голден Стэйт» – «Сакраменто»

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), легендарный американец Ирвин «Мэджик» Джонсон поделился ожиданиями от продолжения серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации между «Сакраменто Кингз» и «Голден Стэйт Уорриорз».

«После сегодняшнего вечера эта серия окончена. «Кингз» ни за что не обыграют «Уорриорз» в Сан-Франциско», — написал Мэджик Джонсон в своих социальных сетях.

Напомним, накануне в Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся пятый матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 123:116.

Счёт в серии – 3-2 в пользу «Голден Стэйт».