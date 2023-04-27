Джей Уильямс назвал лучшего игрока НБА по выступлению в плей-офф за последние четыре года

Бывший игрок НБА Джей Уильямс комплиментарно высказался о звёздном форварде «Майами Хит» Джимми Батлере.

«Назовите мне хоть одного игрока, который за последние четыре года был бы более хорош в плей-офф, чем Джимми Батлер. Нет больше никого», — написал Уильямс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в пятом матче первого раунда плей-офф Восточной конференции игроки «Майами» встречались с «Милуоки Бакс» и победили со счётом 128:126, сделав счёт в серии 4-1. Благодаря этому «Хит» удалось пройти в следующий раунд плей-офф. Батлер в этой встрече отметился 42 очками, а также совершил восемь подборов и отдал четыре результативные передачи.

В нынешнем розыгрыше плей-офф Батлер принял участие в пяти матчах, в среднем набирая 37,6 очка, делая шесть подборов и 4,8 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 59,7, трёхочковых – 44,4.

Баскетболист Батлер забил Неймару с пенальти: