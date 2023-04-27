Тейтум — о вылете «Милуоки» в плей-офф НБА: я бы не назвал это неожиданным результатом
Поделиться
Звёздный лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум отреагировал на итоги серии первого раунда плей-офф в Восточной конференции, в которой «Милуоки Бакс» встречался с «Майами Хит» (1-4).
«Я бы не назвал это неожиданным результатом», — приводит слова Джейсона Тейтума NBACentral.
Напомним, накануне состоялся пятый матч в рамках первого раунда плей-офф в Восточной конференции. Встреча завершилась победой «Майами» в овертайме со счётом 128:126.
Таким образом, баскетболисты «Хит» выиграли серию со счётом 4-1.
«Майами Хит» стали четвёртой командой в истории семиматчевых серий плей-офф НБА, вышедшей во второй раунд с восьмым номером посева. В полуфинале конференции «Майами» сыграет с «Нью-Йорк Никс».
Комментарии
- 27 апреля 2023
-
20:18
-
20:09
-
19:38
-
19:10
-
19:09
-
18:32
-
18:25
-
18:10
-
17:54
-
17:48
-
17:44
-
17:37
-
16:34
-
15:58
-
14:54
-
14:35
-
14:26
-
14:00
-
13:38
-
12:50
-
12:38
-
11:58
-
11:44
-
10:53
-
10:10
-
09:42
-
09:25
-
09:00
-
08:45
-
07:48
-
07:37
-
07:27
-
07:07
-
06:33
-
06:13
Партнерский контент