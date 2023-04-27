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Тейтум — о вылете «Милуоки» в плей-офф НБА: я бы не назвал это неожиданным результатом

Тейтум — о вылете «Милуоки» в плей-офф НБА: я бы не назвал это неожиданным результатом
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Звёздный лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум отреагировал на итоги серии первого раунда плей-офф в Восточной конференции, в которой «Милуоки Бакс» встречался с «Майами Хит» (1-4).

«Я бы не назвал это неожиданным результатом», — приводит слова Джейсона Тейтума NBACentral.

Напомним, накануне состоялся пятый матч в рамках первого раунда плей-офф в Восточной конференции. Встреча завершилась победой «Майами» в овертайме со счётом 128:126.

Таким образом, баскетболисты «Хит» выиграли серию со счётом 4-1.

«Майами Хит» стали четвёртой командой в истории семиматчевых серий плей-офф НБА, вышедшей во второй раунд с восьмым номером посева. В полуфинале конференции «Майами» сыграет с «Нью-Йорк Никс».

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